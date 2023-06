Além de ganhar o mais novo parque de Curitiba – o parque Rio Bonito -, o bairro Tatuquara ganhou também uma pista de skate considerada de “alto nível”. O novo espaço foi inaugurado no último sábado na Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, que fica na esquina das ruas Enette Bubard com Carlos Munhoz da Rocha.

“Essa pista foi remodelada por um engenheiro que é skatista desde os anos 1970, o Marco Imaguire. Curitiba é tão especial que tem até um engenheiro skatista para chamar de seu. Viva Curitiba!”, disse o prefeito Rafael Greca durante a entrega do novo espaço.

A requalificação da pista de skate foi solicitada no programa Fala Curitiba. A intervenção fez uma revitalização completa na pista. Todo o piso foi trocado e também foi desenvolvido um novo desenho, com a inclusão de novos obstáculos e melhorias dos antigos.

“É uma área de 650m² em que implantamos novos obstáculos e em alguns setores o piso de cimento foi polido manualmente para dar uma qualidade extra para deslocamento do skate”, explicou o engenheiro Marco Imaguire, da empresa Éfer, responsável pela obra.

Prefeito Rafael Greca, acompanhado do Vice-Prefeito Eduardo Pimentel, Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Skate de alto nível

Para obter raios e curvaturas com perfeição, foi feita a concretagem do piso de cimento com polimento artesanal manual especializado em todas as transições (rampas curvas), curvas e rampas retas dos obstáculos. Já nos pisos planos foi feita concretagem de piso tipo industrial com polimento mecanizado.



Todos os obstáculos já existentes foram requalificados com o acerto das angulações e curvaturas que apresentavam defeitos de desenho, além de buracos, rachaduras e com ferragens tortas e desgastadas. Foram incluídos novos obstáculos seguindo as novas tendências e competições internacionais.

Além disso, a pista ganhou uma área kids, onde skatistas iniciantes podem aprender sobre todos os princípios do skate em uma área apropriada. “Eliminamos todos os buracos e fissuras e recebemos consultoria de atletas do skate e o resultado é uma pista de alta qualidade. Posso dizer que essa é melhor pista de skate da atualidade de Curitiba”, afirmou Imaguire.

Os skatistas da região marcaram presença para agradecer ao prefeito Rafael Greca pela benfeitoria e aproveitar para dar um rolê no sábado ensolarado. Um deles o metalúrgico Guilherme Almeida, 24 anos, que aproveita os finais de semana para praticar o skate. “Maravilhosa! Ficou muito melhor do que o esperado. É uma ganho importante para região que já teve muitos skatistas e agora poderemos novamente alavancar o esporte”, disse Vitor dos Reis Soares, 27 anos, um dos autores da solicitação ao Fala Curitiba.

