O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado na tarde deste domingo (14) para fazer o resgate de um jovem casal em situação de risco no Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Moradores de Irati, o homem, de 20 anos, e a mulher, de 18 anos, tentaram realizar a subida do morro, mas pela falta de conhecimento e preparo, perderam a orientação durante a trilha.

Além do helicóptero do BPMOA, uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) também foi acionada para fazer a extração do casal.

Os jovens foram encontrados cansados, sem água e com queimaduras do sol forte. O helicóptero fez a retirada de ambos do morro e os deixou na base militar do GOST.

