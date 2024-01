Um cadeirante ficou ferido após ser atropelado por um táxi no Centro de Guaratuba, no Litoral do Paraná, na noite de sábado (13). O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento e o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

A colisão aconteceu na Avenida Curitiba, na esquina com a Avenida Doutor João Cândido, por volta das 20h50. De acordo com o boletim do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 47 anos, foi socorrida com ferimentos moderados.

A imagem mostra que o motorista passa em alta velocidade e atinge o cadeirante, que está se deslocando na lateral da avenida. Com o impacto da batida, o homem foi jogado para a calçada.

Em informação divulgada para o G1 Paraná, a prefeitura de Guaratuba confirmou que a vítima teve alta ainda no sábado (13).

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). As equipes trabalham para identificar o condutor do veículo.

