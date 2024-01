O shopping Jockey Plaza passa a contar com um supermercado. Inaugurado neste sábado (13), o Adoratto Supermercado fica localizado no piso L1 do empreendimento, localizado no bairro Tarumã, em Curitiba. A nova loja conta com uma área de venda de 1,2 mil metros quadrados e produtos exclusivos.

O Adoratto supermercados chega com destaque para a arquitetura diferenciada, sessão de importados, produtos minimamente processados e consultoria especializada para escolha dos itens.

“Operação muito esperada e solicitada pelos clientes do shopping, que terá foco no atendimento personalizado, preços competitivos e ofertas diárias”, explicou Michelle Cirqueira, gerente de marketing do Jockey Plaza.

Donos apostam no contato direto com os clientes

Os proprietários do Adoratto têm uma importadora e resolveram apostar no comércio varejista para atuar direto com os clientes finais, não apenas lojistas e revendedores. A oportunidade, segundo os donos do empreendimento, aconteceu porque foi identificada a necessidade de mercado.

O Adoratto conta com adega, açougue, padaria, hortifruti, sushi, área gourmet (que será um restaurante no local, deslocado da área de alimentação do shopping), entre outras áreas comuns de mercados.

