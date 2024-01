Mega-Sena 2675 milionária premia aposta e bolão feitos no Paraná

Duas apostas feitas no Paraná, uma simples de Cascavel e um bolão de Londrina, acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena concurso 2675, sorteada na noite de sábado (13). O prêmio principal era de R$ 16 milhões, mas acumulou, já que ninguém fez os seis acertos. Para as apostas que ficaram no “quase” e acertaram a quina da Mega-Sena 2675, o prêmio é de R$ 125.186,63.

Resultado Mega-Sena 2675

34 – 45 – 31 – 26 – 42 – 01

LEIA AINDA – Previsão do tempo para Curitiba tem calorão e chuva chegando; confira

Neste sorteio não houve ganhadores de Curitiba e região. Os sortudos do Paraná foram os apostadores que fizeram seus jogos na Lotérica Carlos Gomes, em Cascavel, na região Oeste do estado, e na Lotérica Colimas, em Londrina, no Norte do Paraná. Confira detalhes das apostas abaixo.

VIU ESSA? Prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná saiu para consumidor que já morreu. E o dinheiro?

Mega-Sena 2675

Apostas do Paraná ganhadoras com cinco acertos

CIDADE UNIDADE LOTÉRICA QUANTIDADE DE NÚMEROS APOSTADOS TEIMOSINHA TIPO DE APOSTA COTAS PRÊMIO CASCAVEL/PR LOTERICA CARLOS GOMES 6 Não Simples 1 R$125.186,63 LONDRINA/PR LOTERICA COLIMAS 6 Não Bolão 6 R$125.186,58

Como jogar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega-Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

Você já viu essas??

Rodovia bloqueada Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana Catracas livres Ônibus de graça em Curitiba? Tarifa zero seria possível! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!