Após um sábado (13) de tempo digno de outono com frente fria, o tempo em Curitiba promete voltar a ficar quente a partir deste domingo (14). Segundo o Simepar, temperaturas beirando os 30ºC voltam a ser frequentes, mas chegam com a possibilidade de chuva. O lado bom é que não há previsão de temporal pelo menos para o começo da semana.

Segundo o Simepar, este domingo será de solzão em Curitiba. Com máxima de 28ºC e zero chance de chuva.

“Sol deve predominar sobre a maioria das regiões paranaenses, induzindo a rápida elevação das temperaturas, inclusive no leste do Paraná. Chances para ocorrência de chuvas são maiores entre o sudoeste, oeste e a faixa norte do estado, setores onde são previstas pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde, em função do tempo mais abafado”, avaliou o instituto em sua página oficial.

Para os próximos dias a previsão do tempo para Curitiba indica a possibilidade de chuva. Máxima de 30ºC e possibilidade de 3,6 mm de acumulado de chuva e Curitiba.

Previsão do tempo para o litoral do Paraná

Quem tiver curtindo as delícias do verão em Guaratuba, no litoral do Paraná, pode se preparar para dias de calor, com máxima de 33ºC na quarta-feira. O domingo será de sol entre nuvens e máxima de 28ºC. A segunda, terça e quarta-feira terão um acumulado perto de 10 mm. Não há alertas de temporal para o litoral paranaense.

