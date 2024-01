Nessa época do ano, uma preocupação na vida de quem tem crianças e adolescentes é a lista de material escolar. Com uma tabela longa de itens como caderno, caneta, lápis, régua, borracha, apontador, penal (estojo para quem não é de Curitiba) e mais uma infinidade de coisas, o bolso pode pesar na hora das compras, especialmente para quem não faz uma pesquisa de preço.

Pensando em economizar, consumidores do Paraná podem contar com a ajuda do aplicativo ou site Menor Preço, desenvolvido pela Celepar em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda. A plataforma, disponível nos 399 municípios, aponta os estabelecimentos com os produtos mais em conta baseada nas compras de consumidores que colocam o CPF na nota.

Para fazer a pesquisa é simples: basta entrar no aplicativo ou acessar o site, selecionar a cidade e digitar o nome do produto desejado. Depois disso, a página exibe uma lista dos estabelecimentos e dos preços.

De acordo com o estado, os valores mostrados no Menor Preço são baseados nas notas fiscais emitidas pelo comércio, o que aumenta a segurança do consumidor na busca por descontos em produtos.

Materiais escolares baratos em Curitiba: saiba onde encontrar

Para ajudar o consumidor, a Tribuna do Paraná simulou algumas pesquisas dos itens mais presentes nas listas de material escolar. São eles: caderno, lápis de cor, caneta, tesoura e borracha.

Em uma busca feita neste sábado (13) na cidade de Curitiba, a tesoura escolar mais barata foi encontrada a R$ 1,50. Já a mais cara custa R$ 3,90, de acordo com o site do Menor Preço. Veja aqui ou no quadro abaixo os menores preços de material escolar em Curitiba:

Um item com bastante variação é o caderno, pois existem diferentes categorias. No site, por exemplo, é possível encontrar caderno de tabuada por R$ 0,80 e caderno de caligrafia por R$ 0,99. Veja aqui ou no quadro abaixo os menores preços de material escolar em Curitiba:

O lápis de cor, item adorado pela criançada, varia de R$ 1,40 a R$ 4,19 nos comércios da capital paranaense. Veja aqui ou no quadro abaixo os menores preços de material escolar em Curitiba:

A borracha possui preço parecido na maioria dos estabelecimentos, mas o Menor Preço ainda mostra uma variação de R$ 0,35. Veja aqui ou no quadro abaixo os menores preços de material escolar em Curitiba:

Por isso, pesquisar antes de fazer as compras pode garantir uma boa economia. Veja aqui ou no quadro abaixo os menores preços de material escolar em Curitiba:

