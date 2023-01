Janeiro é um mês pesado para o bolso. São contas e mais contas que chegam, fora as despesas do ano passado que precisa pagar. IPTU, IPVA, cartão de crédito. Pode colocar aí nesta pancada de coisas pra pagar a temida lista do material escolar. Aliás, a gente já deu dicas repassadas por especialistas sobre como lidar com o orçamento neste começo de ano com contas e mais contas!

Pensando em orientar os pais para que eles evitem a compra de matérias em excesso ou até mesmo que não são obrigatórios por parte do aluno nas escolas, Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR fez um vídeo nas redes sociais explanando sobre o tema.

O que não pode ser colocado na lista de material escolar?

“Não pode ser pedido itens que são materiais de uso coletivo, tais como papel higiênico, álcool, flanela, tonner, grampo, giz de cera, material de limpeza, caneta para quadro branco. Isso é exclusivo da escola”, destacou Silvano.

Além desses materiais citados pela diretora, pode-se somar à lista dos não permitidos esponja para pratos, papel para impressora, copos descartáveis, medicamentos ou materiais de primeiros socorros, pratos descartáveis e sacos plásticos.

Escola pode exigir marcar de produtos?

Atenta com a lista das escolas que muitas das vezes pedem materiais em excesso, Silvano reforçou que os pais precisam acompanhar as atividades para saberem que os produtos realmente são utilizados.

“Papel sulfite, cartolina, palito de sorvete em excesso. O consumidor deve verificar a quantidade e qual atividade pedagógica que os itens serão usados. Outra situação importante é a proibição quanto a marca. A escola não pode definir a marca ou modelo, nem indicar lugar de compra. Não existe também a exigência da entrega de uma só vez”, completou a coordenadora do Procon-PR.

Como economizar?

O ideal é pesquisar. Segundo o Procon-PR, este é o primeiro passo para quem quer economizar e também evitar a correria das compras no início de ano. O aplicativo Menor Preço, vinculado ao Nota Paraná, é uma das alternativas para verificar os valores adotados no mercado.

“Outra medida que pode ser útil é comprar em boa quantidade, se juntando a outros pais, pois também é uma possibilidade de obter bons descontos na hora do pagamento”, reforçou Silvano.

