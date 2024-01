A Mega Sena concurso 2675 será sorteada neste sábado (13), no pode pagar o prêmio de R$ 16 milhões. Para jogar na Mega Sena o apostador deve escolher no mínimo 6 entre os 60 números disponíveis. Ganha quem acerta 4, 5 ou 6 dezenas.

O resultado da Mega Sena 2675 sai a partir das 20h. Pressione “F5” para atualizar a página com os números sorteados.

A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. É possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para jogar na Mega Sena basta marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

