Resultado da Lotofácil 3003: confira as dezenas sorteadas neste sábado

A Lotofácil concurso 3003 será sorteada neste sábado (13), no e pode pagar o prêmio de R$ 4,5 milhões. Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Com sorteios de segunda a sábado.

Resultado Lotofácil 3003

11 – 14 – 25 – 19 – 02 – 18 – 01 – 13 – 16 – 09 – 10 – 23 – 05 – 08 – 22

O resultado da Lotofácil 3003 sai a partir das 20h. Pressione “F5” para atualizar a página com os números sorteados.

+Loterias! Resultado da Mega Sena 2675: confira as dezenas sorteadas neste sábado

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 2,50. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

