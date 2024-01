Na noite de sábado (13), um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) precisou fazer um voo noturno em condições climáticas ruins para socorrer um bebê de onze meses que estava em estado grave no Pronto Socorro de Guaratuba, no Litoral do Paraná.

LEIA MAIS – Cadeirante fica ferido ao ser atropelado por táxi no Litoral do Paraná; motorista fugiu

Por volta das 21h40, o BPMOA foi acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Litoral para o atendimento do bebê. A criança sofreu uma série de crises convulsivas e broncoaspirou, resultando em uma insuficiência respiratória. Os socorristas gravaram parte do resgate realizado. Assista:

Como a solicitação excepcional ocorreu à noite, a equipe do helicóptero Falcão 08 já havia encerrado as atividades. Além disso, as condições meteorológicas não eram favoráveis. Mesmo assim, após receberem autorização, as equipes seguiram em voo visual noturno até a área de pouso em Guaratuba para fazer o transporte do bebê do sexo feminino.

VIU ESSA? Mega-Sena 2675 milionária premia aposta e bolão feitos no Paraná

Em estado grave, a menina precisou ser entubada no Pronto Socorro. Após ser estabilizada, ela foi transportada de helicóptero até Paranaguá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a atitude dos profissionais, além de ajudar o bebê, foi fundamental para que a equipe de Guaratuba não precisasse ir até o outro município. Se fosse feito por ambulância, o trajeto seria demorado por conta do trânsito no ferry boat e na cidade, devido aos shows gratuitos.

Você já viu essas??

Rodovia bloqueada Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana Catracas livres Ônibus de graça em Curitiba? Tarifa zero seria possível! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!