Pedido comum de moradores por bairros de Curitiba chama atenção. Problema crônico?

A consulta pública do Fala Curitiba, feita entre os moradores de diversas regionais da cidade, revela quais foram as prioridades apontadas pelos curitibanos para estar na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2024. Entre as dezenas de sugestões para melhorias nos bairros, algumas tem chamado bastante a atenção.

Entre as melhorias no trânsito, moradores de diferentes regionais da cidade apontam a segurança na travessia de pedestres em frente a CMEIs como algo recorrente. Curitibanos de vários bairros pedem lombadas, faixas de pedestres e até outros tipos de redutores de velocidade em frente a creches e escolas nos bairros.

LEIA TAMBÉM:

>> Escolinha vira esconderijo de marginais em bairro nobre de Curitiba

>> Corpo de trabalhador desaparecido em explosão em Palotina é encontrado

Confira a seguir todas as sugestões de trânsito apontadas pelos moradores:

Matriz

Execução da calçada da Rua Ernâni Santiago de Oliveira com a rotatória da Av. Cândido de Abreu, na área zebrada, e estreitamento com faixa de pedestre

Melhoria na sinalização das ciclovias

Radar na Rua Carlos Pioli, próximo à Rua Ângelo Zeni

Semáforo na rua Desembargador Hugo Simas com a Rua Cel. João Guilherme Guimarães

Boqueirão

Melhorar a travessia e/ou reimplantar equipamento de trânsito perto do CMEI Tapajós

Portão

Criação de remanso no Parque Guairacá, na rua Jair Fernandes de Araújo

Lombada na Rua Alfredo Jaime Felippe em frente ao CMEI Vila Rosinha

Lombada na Rua Profº Orlando Alves Chaves, entre as Ruas Profº Elevir Dionysio e Antonio Ferreira Lemos

Redutor de velocidade na Rua Rio de Janeiro, proximidades com a rua São Cristóvão e/ou travessia segura pedestres e escolares

Semáforo na Rua Jose Benedito Cotolengo

Bairro Novo

Implantação de medidas para redução de velocidade no trânsito

Implantação de semáforo Rua Lupionópolis X Rua São José dos Pinhais, Sítio Cercado

Implantação de semáforo Rua Vereador Angelo Burbello X Rua Nicola Pellanda, Umbará

Pinheirinho

Redutor de velocidade próximo ao Colégio Estadual Prof. Izabel Lopes Santos Souza Trânsito

Santa Felicidade

Implantação de ESTAR na Av. Manoel Ribas

CIC

Campanhas educativas e fiscalização de trânsito nas escolas da Regional

Fiscalização de trânsito no Viaduto Caiuá – horários de maior movimento

Tatuquara

Melhoria na sinalização no entorno das escolas/ CMEIs

Como Participar do Fala Curitiba

Até sexta-feira (04), os curitibanos de cada regional acima devem eleger dez ações ou serviços para a Prefeitura executar. A votação pode ser feita no site Fala Curitiba.

A prefeita ainda realiza reuniões finais do Fala Curitiba com outras regionais não mencionadas na reportagem. Por esse motivo, os problemas de trânsito dessas regiões não foram citadas.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”