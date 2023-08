Escolinha vira esconderijo de marginais em bairro nobre de Curitiba

Um terreno que abrigava uma escolinha de Educação Infantil virou motivo para dor de cabeça de moradores do Água Verde, em Curitiba. O espaço, que fica na rua Bento Viana, entre as avenidas Iguaçu e Silva Jardim, ficou abandonado depois que a instituição foi para outro endereço.

Um morador que prefere não se identificar conta que a mudança da escola ocorreu durante a pandemia do coronavírus. Na ocasião, algumas televisões e brinquedos permaneceram no local e seriam levados posteriormente pela direção da instituição.

No entanto, o espaço não continuou preservado e a situação mudou quando criminosos perceberam que o local estava vazio. Tudo foi levado, inclusive o telhado. De acordo com o morador, os furtos começaram há cerca de seis meses.

“Está todo mundo alarmado. É bem destoante. Passa pelo bairro, pela rua e tudo está certinho. Chega ali e parece que estourou uma bomba de tão destruído que está”, desabafa o homem.

Além dos saques, outro problema são as invasões. Conforme a denúncia feita para a Tribuna, é comum que pessoas invadam o terreno e a estrutura que restou da casa para usar drogas ou dormir no local. E isso está causando insegurança na região.

O homem afirma que a casa dele também já foi invadida, no dia 26 de julho. Quando acordou, por volta das 2h30, escutou barulhos no quintal. Ao verificar o que estava acontecendo, viu que dois homens estavam tentando furtar itens do seu carro. Ele acredita que só não foi roubado porque conseguiu espantar a dupla aos berros.

O homem conta que já ligou diversas vezes para a Polícia Militar (PM) e que o fim da história é sempre o mesmo: uma equipe vai até o local, mas quando chega, alega que não pode tomar muitas providências por se tratar de uma propriedade privada. No mês de maio, o morador também procurou a Prefeitura de Curitiba para denunciar a situação.

Além dos órgãos oficiais, o homem já tentou contatar até o dono do imóvel, mas não teve sucesso. Apesar de não ter conseguido, ele afirma que o proprietário está ciente do problema, pois outros vizinhos já contaram que conversaram com ele.

Indignado com a situação, o morador espera que o problema seja resolvido logo. “A escolinha, que era para ser o futuro das crianças, hoje serve de refúgio para marginais tirarem a paz da região”, diz.

E aí, prefeitura?

Em nota, a Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) de Curitiba informa que sabe sobre o problema e que já realizou uma fiscalização que constatou a necessidade de vedação do terreno. Além disso, a secretaria confirma que notificou e multou o proprietário. Entretanto, ele entrou com recurso, que ainda está sendo analisado.

“A SMU reforça que a conservação e manutenção dos imóveis – limpeza, tanto na área de passeio como na área interna do terreno e da edificação, assim como a vedação no alinhamento predial (muro em alvenaria, grade ou tela) e em todos os vãos da edificação (portas, janelas, sacadas) são de responsabilidade do proprietário do imóvel, estando o mesmo em uso ou não.”

A prefeitura também relembra a importância da denúncia pela Central 156. Por essa canal, a população pode informar e registrar reclamações de abandono de imóveis na cidade. “A SMU realiza a fiscalização dos locais em situação de abandono a partir de denúncias da população.”

O que diz a PM

A Polícia Militar (PM) afirma que os moradores podem acionar uma equipe toda vez que notarem uma movimentação suspeita. O canal para denúncias é o 190.

