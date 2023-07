Corpo de trabalhador desaparecido em explosão em Palotina é encontrado

O Corpo de Bombeiros informou que localizou por volta das 15 horas desta segunda-feira (31) o corpo da última vítima que desapareceu após a explosão em armazéns da C.Vale, em Palotina, no interior do Paraná.

O corpo foi localizado no interior do túnel do silo 3. O trabalhador estava desaparecido desde a última quarta-feira (26), dia em que o acidente aconteceu.

Devido às condições do local, as equipes trabalham para a retirada do corpo e não há previsão para o término da ação. Para auxiliar na ação, uma maca modelo SKED está sendo enviada para Palotina. O equipamento é destinado ao resgate e salvamento de vítimas em ambientes de difícil acesso e espaços confinados.

De acordo com nota do Governo do Paraná, equipes da Polícia Científica também já foram notificadas e acionadas para acompanhar a ação.

Ao todo, a explosão na cooperativa provocou nove mortes confirmadas: oito trabalhadores que morreram no local e uma pessoa que havia sido hospitalizada e transferida para Cascavel.

