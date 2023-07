A expressão popular “Quem Canta Seus Males Espanta” pode muito bem ser relacionada com uma situação que ocorreu na noite deste domingo (30), na cidade de Miracatu, interior de São Paulo. Com a BR-116, no sentido Curitiba interditada devido a um acidente, passageiros cantaram músicas para passar o tempo e o baile só parou quando a via foi liberada.

A cena das pessoas cantando e dançando viralizou na redes sociais. Devido a um tombamento de uma carreta com produto perigoso no KM 486,5, em Cajati, em São Paulo, os ônibus que fazem a linha para o Sul do Brasil fizeram uma parada estratégica em um posto de conveniência. Sem previsão de liberação da estrada devido a remoção da carreta, os animados passageiros mostraram que a música pode aliviar a tensão. (Veja abaixo o vídeo postado no grupo BR 116, no Instagram).

Canções como “Fuscão Preto” do Trio Parada Dura e “Do Outro Lado da Cidade” de Guilherme e Santiago foram entoadas com emoção e fez os passageiros esquecerem a tensão do atraso e das poucas informações sobre a sequencia da viagem.

A liberação da pista só ocorreu perto das 23:30, segundo a concessionária Arteris Régis Bittencourt.

