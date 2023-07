Uma das áreas de escape da BR-376 foi usada mais uma vez neste fim de semana no Paraná, salvando dezenas de pessoas. Um ônibus com 32 pessoas, que seguia no sentido Santa Catarina, precisou recorrer a área de escape na noite de sábado (29), na região de Guaratuba (PR). O veículo tinha saído de Iguatu, no Ceará, e tinha como destino Ituporanga (SC). Ninguém ficou ferido. Assista abaixo.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o coletivo adentrou 45 metros no dispositivo de segurança após apresentar pane no sistema de freios no km 667,3. Dentro do ônibus, 30 passageiros e dois motoristas.

Essa área de escape está localizada na descida da Serra do Mar, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Ela foi inaugurada em novembro de 2019, e desde então já foi utilizada 186 vezes, com 417 vidas salvas.

Julho pesado

Essa foi a segunda vez em julho que uma área de escape precisou ser utilizada por um ônibus. No dia 21 de julho de 2023, um ônibus de turismo com 29 pessoas ia de Curitiba para Guaratuba, quando utilizou o equipamento de segurança do km 671,7. O motorista percebeu uma falha no sistema de freios, e como já conhecia o dispositivo, fez uso da área. Essa foi a primeira área de escape construída pela Arteris no Brasil, em 2011, sendo utilizada 320 vezes, com 480 vidas salvas.

Além das áreas implantadas na BR-376, outro dispositivo está situado na Serra do Cafezal, em trecho sob concessão da Arteris Régis Bittencourt. Inaugurada em 2018, a área de escape está localizada no km 353 da BR-116/SP, em Miracatu/SP, sentido Curitiba . Nesta área de escape, foram 93 entradas e 79 vidas salvas.

