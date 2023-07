Uma aposta de Curitiba fez cinco acertos e faturou a quina da Mega-Sena milionária concurso 2616, sorteada na noite de sábado (29). Além desta, uma outra aposta feita em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, também levou a quina da Mega-Sena. Como ninguém acertou os seis números sorteados, o prêmio principal acumulou e saltou para R$ 50 milhões para quarta-feira (02).

Resultado Mega-Sena 2616: 06, 16, 23, 35, 38, 49

Para as duas apostas de Curitiba e região metropolitana, que acertaram cinco dos seis números sorteados, o “prêmio de consolação” será de R$ 39.221,73. A aposta de Curitiba foi feita em canal eletrônico da Caixa e a de Pinhais, na Flórida Loterias. Veja abaixo todos os detalhes sobre as apostas ganhadoras da quina da Mega-Sena no Paraná.

Mega-Sena 2616

Apostas ganhadoras com cinco acertos em Curitiba e cidades do Paraná

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$39.221,73 LONDRINA/PR LOTERICA CALCADAO 8 Não Bolão 13 R$117.665,08 MAUA DA SERRA/PR LOTERICA MAUA 6 Não Simples 1 R$39.221,73 PINHAIS/PR FLORIDA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$39.221,73 UMUARAMA/PR LOTERICA GALO DE OURO 6 Não Simples 1 R$39.221,73

Como jogar na Mega-Sena?

Na Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples curta R$ 5.

