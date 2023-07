As obras de conclusão da Linha Verde avançaram mais um pouco nesta semana. Um novo trecho de asfalto novo foi liberado para os motoristas que trafegam no sentido Sul/Norte, na região entre os bairros Bacacheri e Bairro Alto. A pista lateral foi liberada para que os trabalhos prossigam na área central, que vai receber toda a base do novo asfalto, além da via em concreto destinada aos ônibus.

Quem vai sentido São Paulo, pouco antes do Trevo do Atuba, que também tem obras avançando, já pega o novo trecho bem em frente ao Muffato Max e a Daju (que inaugurou recentemente um Kinder Park na sua estrutura.

Estação Solar

De acordo com a prefeitura, agora a pista antiga será aterrada para dar lugar à Estação Solar e canaletas de ônibus. “O tráfego já está fluindo melhor em um trecho com asfalto novo e agora já podemos partir para conclusão do aterro no trecho onde antes circulava o trânsito e com isso pavimentar da via exclusiva do BRT (Bus Rapid Transit), disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Há frentes de trabalho ao longo dos quase 3 km que compõem o lote. No trecho entre o viaduto Alberico Flores Bueno e o Conjunto Solar está sendo feito o alargamento da via, manutenção do asfalto em alguns trechos e implantação de novo pavimento em outros.

Na altura da concessionária Savana, foi executada terraplenagem e estão sendo executadas as camadas do novo pavimento nas pistas da esquerda, direita e central.

No Trevo do Atuba foram escavados e retirados cerca de 93 mil metros cúbicos de terra do total de 135 mil metros cúbicos necessários para implantação do complexo de trincheiras. Também foram executadas cerca de 1.800 estacas em concreto, de 4 m a 15 m de comprimento, que vão formar as paredes de contenção da nova Trincheira do Atuba.



Na outra extremidade, para receber a nova Estação Solar do transporte coletivo, já foram aterrados 60 mil metros cúbicos.

