Rua que dá acesso a Unidade de Saúde é refeita em tradicional bairro de Curitiba

Segue em andamento a obra que vai dar um novo traçado para a Rua Isidoro Chanoski, no bairro Vista Alegre, que serve como acesso à Unidade de Saúde Bom Pastor e é rota do transporte público. A Secretaria de Obras Públicas realiza um conjunto de intervenções para melhorar a geometria da via, torná-la mais segura, acessível e eficiente tanto para motoristas como para pedestres.

As melhorias acontecem ao longo de 207 metros, desde a Rua José Casagrande até cerca de 50 metros para frente do cruzamento com a Estefano Joucoski e incluem a substituição e ampliação do sistema de drenagem para prevenir alagamentos, alargamento da faixa viária e implantação de novas calçadas que serão amplas e acessíveis seguindo o conceito do projeto Caminhar Melhor.

De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário de Obras Públicas, a requalificação da Rua Isidoro Chanoski é mais um exemplo de obra que contribui para o desenvolvimento sustentável, a mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas que dependem do sistema viário.

“Trabalhamos por toda a cidade em intervenções para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano e inovador de Curitiba”, diz Rodrigues.

Iniciadas na segunda quinzena de abril, as obras estão na fase de substituição e melhoria do sistema de escoamento das águas das chuvas, com a substituição de tubulações que estavam subdimensionadas. Atualmente a equipe trabalha na implantação de 300 metros de tubulações com diâmetros que variam de 40 a 220 centímetros.

Correção geométrica

A próxima etapa será a correção da geometria da rua que em alguns trechos será alargada em cerca de 1 metro e em outros em aproximadamente 2,5 metros. “O novo traçado já está demarcado e será executado para permitir a implantação de aproximadamente 400 metros de novas calçadas”, explica Kayo Carvalho, engenheiro da Smop, fiscal da obra.

A última etapa será a recomposição do asfalto, nova sinalização e arborização, serviços que vão ser realizados até o final de setembro, período previsto para a conclusão da intervenção.

Os trechos em obras estão sinalizados e por conta dos trabalhos há bloqueios e desvios na região. A alteração no trânsito foi coordenada pela Superintendência de Trânsito (Setran).

Sistema Viário

As obras integram um lote de intervenções similares para melhoria do sistema viário em toda a cidade. Há outra obra de correção geométrica e regularização de calçadas sendo executada no bairro Vista Alegre, além de uma intervenção similar inaugurada no bairro em abril pelo prefeito Rafael Greca.

Na Rua Arthur Leinig a obra acontece no cruzamento com a Carlos Razera, na altura do Farol do Saber e Inovação Machado de Assis. Os trabalhos entraram na etapa final, com previsão para serem concluídos em aproximadamente 30 dias.

Em abril, foi entregue aos moradores do Vista Alegre a correção geométrica que acabou com o nó no trânsito que dificultava a mobilidade urbana na confluência das ruas Antônio Grade, João Tschannerl e João Carlos Pedrosa. A obra havia sido solicitada pelos moradores da região no programa Fala Curitiba, da Prefeitura.

