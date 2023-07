A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação, a partir de segunda-feira (31), a nova linha X40 – Especial Los Angeles, para atender o Colégio Estadual Dom Orione. O ônibus vai funcionar apenas nos dias úteis, com horário a partir de 6h21 até 7h25 no período da manhã; de 11h55 a 13h25 no início da tarde e de 17h45 a 18h28 no fim do dia.

A nova linha atende a uma reivindicação de alunos e funcionários do colégio, que mudou há pouco mais de um ano para um novo endereço, no bairro Seminário. O pedido era para a ampliação das opções do transporte coletivo até a nova localização.

A nova linha vai permitir a integração temporal (sem pagar uma nova passagem) com as linhas:

701-Fazendinha;

703-Caiuá;

777-Vila Velha;

778-Cotolengo;

779-Vila Velha/Buriti, pelo tubo Santa Quitéria.

Cerca de 800 pessoas serão beneficiadas.

A nova linha tem itinerário no sentido colégio pela Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e ruas João Alencar Guimarães, Curupaitis, Harry Blas Gomm, São Leopoldo e Jaime Veiga. No sentido Tubo Santa Quitéria pelas ruas Jaime Veiga, Ruy Virmond Carnascial, Curupaitis, Professor Ulisses Vieira e Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes.

