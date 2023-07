A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) inaugura no primeiro sábado de agosto, dia 5, o novo Terminal Metropolitano de Piraquara. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 14,1 milhões.

Com uma área construída de 2.467 metros quadrados, sendo 2.305 metros quadrados cobertos, a estrutura será quase quatro vezes maior do que a do terminal atual, que possui 607 metros quadrados. A estrutura vai beneficiar cerca de 43 mil pessoas diariamente.

Além da parte interna, com espaço para lojas, cafés, banheiros e salas administrativas, o espaço contempla área de recreação, bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground.

Com o início da operação do novo terminal, as linhas que atendem o município de Piraquara e fazem conexões com Curitiba, São José dos Pinhais, Quatro Barras e Pinhais serão ajustadas. As mudanças nos horários e nos trajetos passam a valer a partir do dia 5 de agosto.

As mudanças vão impactar as linhas:

D01-PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE (via T. VILA MACEDO),

D02-T. VILA MACEDO/SANTOS ANDRADE,

D11-PLANTA DEODORO,

D12-SÃO CRISTÓVÃO,

D13-SÃO TIAGO/T. VILA MACEDO (via NOVA TIROL),

D15-VILA FRANCA, D17-PENDULAR NORTE,

D23-VILA MACEDO/SANTA MÔNICA,

D31-BELA VISTA,

D97-CIRCULAR BELA VISTA/NOVA TIROL,

I14-PINHAIS/PIRAQUARA (via GUARITUBA),

I17-T. VILA MACEDO/T. PINHAIS,

I40-QUATRO BARRAS/PIRAQUARA,

I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ,

D18-PLANTA DEODORO/SÃO CRISTÓVÃO,

I14-PINHAIS/PIRAQUARA (via GUARITUBA),

I17-T. VILA MACEDO/T. PINHAIS

I60-PIRAQUARA/SÃO JOSÉ.

