O Esquadrão Antibombas foi chamado para atender um ocorrência na manhã desta segunda-feira (31) na unidade da João Negrão dos Correios, no bairro Rebouças, em Curitiba. Funcionários teriam relatado que uma das encomendas que chegou ao local no final sexta-feira (28) estava soltando um forte cheiro de produto químico. O cheiro era semelhante ao de querosene.

De acordo com o registro de ocorrência na Polícia Militar (PMPR), uma caixa apresentava vazamento e com cheiro forte no centro de Tratamento de Cartas e Encomendas de Curitiba. Suspeitava-se que o produto fosse inflamável, podendo provocar explosão. Uma parte do galpão dos Correios foi isolada, mas os trabalhos na unidade não chegaram a ser interrompidos.

Segundo o tenente Matheus Ferreira, da Polícia Militar, o resultado dos restes constatou que não se tratava de um produto explosivo. “Diante da suspeita a gente acionou as equipes especializadas do esquadrão antibombas e também do Corpo de Bombeiros e na chegada ao local a gente acabou descartando a possibilidade de ser um explosivo com agente químico tóxico após os testes feitos com reagentes”, informou o policial militar.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi deslocada ao local para entendimento. Além disso, uma equipe do batalhão antibomba da Polícia deve entrar pelo subsolo para fazer o atendimento da ocorrência.

Após verificação os policiais constataram se tratar de um líquido inflamável, sem risco de explosão.

E aí, Correios?

Em nota, os Correios informaram que assim que identificado, por meio de raio-x, uma encomenda contendo um recipiente quebrado com líquido em seu interior, foram adotadas medidas de segurança e acionados órgãos competentes. “As investigações sobre o conteúdo do objeto ainda estão em andamento, mas os Bombeiros e o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar descartaram o risco de explosão. Os Correios seguem colaborando com as apurações e informam que as atividades operacionais no centro continuam sendo realizadas normalmente”, diz a nota.

Explosão na agência

No dia 17 deste mês, um pacote com lança perfume explodiu em uma agência dos Correios de Apucarana, no norte do Paraná. Dois funcionários dos Correios ficaram feridos.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”