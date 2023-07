O tradicional passeio de trem entre Curitiba e Morretes, no Litoral do Paraná, foi retomado neste domingo (16). O serviço prestado pela empresa Serra Verde Express ficou suspenso por dois dias, após um dos trens da companhia ficar por quase dez horas parado na Serra do Mar com quase 1000 passageiros.

Segundo a Serra Verde, a operação foi retomada normalmente no domingo, e seguirá com saídas diárias do roteiro até 30 de julho. “Passageiros que tinham bilhetes para sexta (14) e sábado (15), e que ainda não conseguiram resolver as situações, devem acionar a empresa pelo e-mail contato@serraverdeexpress.com.br“, informou a companhia nas redes sociais.

Na internet, o retorno do passeio gerou polêmica. Um internauta escreveu que jamais irá voltar ao trem. “Na quinta-feira, foi o meu último passeio com vocês. Espero que tenham aprendido algo com o ocorrido. Com a natureza não se brinca”, lamentou um rapaz. Já na sequencia dos comentários, uma pessoa elogia a empresa. “Não tenha nada a reclamar da empresa. Super indico, passeio maravilhoso, paisagens lindas”, elogiou uma mulher.

O que rolou?

Um trem com 22 vagões e 946 passageiros ficou preso na região da Serra do Mar, próximo a Morretes na noite de quinta-feira (13). De acordo com informações da empresa Serra Verde Express, empresa que opera o serviço, a viagem de retorno a Curitiba foi interrompida após a empresa detectar árvores e galhos na linha férrea. A obstrução da linha férrea foi causado pelo ciclone extratropical que causou prejuízos em vários estados da região Sul.

Os passageiros saíram de Curitiba às 8 horas da manhã, emnuma viagem que dura aproximadamente de quatro a cinco horas. Eles passariam o dia em Morretes, mas tiveram a viagem interrompida às 11 horas da manhã.Com o atraso, os passageiros reclamaram da falta de informação e do fim do serviço de bordo.

Em nota, a empresa Serra Verde Express informou que forneceu alimentação e água aos passageiros, com prioridade para idosos e crianças. “Nosso compromisso é sempre zelar pela segurança e conforto de nossos passageiros, mesmo em circunstâncias adversas”.

A empresa lamentou o ocorrido e disse que vai facilitar o retorno dos passageiros para Curitiba. “Disponibilizamos ônibus e vans para garantir o transporte adequado e seguro. Também temos equipes em Morretes, local de destino final da viagem, prestando toda a assistência necessária para minimizar os transtornos causados pela interrupção temporária”, reforçou a nota.

