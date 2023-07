Duas apostas de Curitiba ganharam prêmio acertando a quina da Mega Sena 2611 milionária. Quina é quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados na Mega Sena. Como ninguém acertou os seis números sorteados, prêmio para quarta-feira (19) saltou para R$ 50 milhões. Veja todos os detalhes abaixo!

Resultado Mega Sena 2611: 04, 12, 18, 21, 25 e 49

As duas apostas de Curitiba acertaram, cinco dos seis números sorteados na noite deste sábado (15), o que rendeu um “premio de consolação” de R$ 25,4 mil para cada uma das apostas simples. Nada mal, hein? As apostas da Mega Sena que ganharam prêmio foram feitas na lotérica Quina Treze, em Santa Felicidade, e outra por meio de canal eletrônico. As duas simples, com seis números.

+Leia mais! Lotofácil 2684 milionária premia dois bolões e duas apostas simples de Curitiba

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cortas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$25.434,22 CURITIBA/PR QUINA TREZE 6 Não Simples 1 R$25.434,22

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples curta R$ 5. O resultado da Mega Sena 2612 você acompanha por aqui; o prêmio para quarta-feira (19) saltou para R$ 50 milhões.

Apostas que ganharam prêmio pela quina da Mega Sena no PR

CASCAVEL/PR LOTERICA ESTRELA 6 Não Simples 1 R$25.434,22 CORBELIA/PR LOTERICA CORBELIA 6 Sim Simples 1 R$25.434,22 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$25.434,22 CURITIBA/PR QUINA TREZE 6 Não Simples 1 R$25.434,22 IRATI/PR GUTIO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$25.434,22 MARINGA/PR LOTERICA HERVAL 6 Não Simples 1 R$25.434,22 MARINGA/PR LOTERICA TREVO DE OURO 6 Não Simples 1 R$25.434,22 MEDIANEIRA/PR LOTERICA MEDIANEIRA 6 Sim Simples 1 R$25.434,22 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PREMIER 6 Não Simples 1 R$25.434,22

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….