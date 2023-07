Dois bolões e duas apostas simples de Curitiba foram premiados após terem acertado 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 2684 milionária, na noite deste sábado (15)

Resultado da Lotofácil 2684 milionária: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16,17, 19, 22 e 23.

As apostas de Curitiba que ganharam uma fatia da Lotofácil 2684 foram feitas nas seguintes unidades lotéricas: Cash Loterias, Loterias Centenário e Loterias Santa Fé. A quarta premiada foi por meio de canal eletrônico da Caixa.

Cidade Lotérica Números apostados Surpresinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASH LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.622,02 CURITIBA/PR LOTERIAS CENTENARIO 15 Não Bolão 7 R$1.621,97 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.622,02 CURITIBA/PR LOTERIAS SANTA FE 15 Não Bolão 3 R$1.622,01

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.

