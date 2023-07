O padre Geraldino Rodrigues de Proença, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Arapongas, no norte do Paraná, foi afastado das funções religiosas por trinta dias para tratar de questões relacionadas à saúde. O padre ficou conhecido durante a semana devido à uma mulher que ficou trancada no banheiro da Paróquia com uma arma. Moradores relatam que ela seria apaixonada pelo religioso.

A ocorrência que chamou atenção ocorreu na terça-feira (12), quando uma mulher ameaçado o sacerdote e ele chamou a polícia. Para se esconder, ela ficou no banheiro em posse de uma arma, ameaçando tirar a própria vida.

+Leia mais! Acidente na BR-277 com caminhão deixa caminhonete destruída! Vídeo impressiona

Após quase três horas de negociações com autoridades locais, a mulher saiu da Paróquia e aceitou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Ela estava com uma arma de pressão.

No munícipio, os comentários que ela seria apaixonada pelo padre, inclusive recebeu orientações e conselhos.

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….