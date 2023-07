Um vídeo divulgado pela Policia Rodoviária Federal (PRF) mostra a destruição de uma caminhonete S10 branca após o acidente que vitimou o motorista, na última sexta-feira (14), no Km 66 da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Um caminhão bateu no carro que estava parado fora da via e com o forte impacto, o condutor da caminhonete faleceu no local.

De acordo com a PRF, a S10 estava fora da pista, devido a uma pane mecânica. Com a forte batida do caminhão que vinha pela BR-277 no sentido Curitiba, o carro foi arrastado por cerca de 100 metros. No vídeo divulgado, a caminhonete aparece descendo do guincho no pátio da PRF. Assista abaixo.

Os nomes dos motoristas não foram divulgados. Após o acidente, a BR-277 chegou a ficar interditada por um período, o que provocou enorme congestionamento no na rodovia.

Foto: Reprodução/RPC.

