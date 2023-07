Aviões têm asas congeladas e voos atrasam em São José dos Pinhais

Quatro voos foram adiados e três cancelados neste sábado (15), no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a empresa aérea, partes das asas dos aviões congelaram.

Em nota, a Azul informou que a formação de gelo nas extremidades das aeronaves fizeram com que elas ficassem retidas aguardando as condições necessárias para decolagem, e que os passageiros receberam assistência.

“A companhia destaca que os clientes receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, diz a nota.

Dos voos atrasados, um decolaria para Belo Horizonte (MG), outro para o Aeroporto de Congonhas (SP), e dois para Campinas (SP). Já os voos de Curitiba para Guarulhos e de Guarulhos para Curitiba foram cancelados devido às condições meteorológicas, segundo a companhia. Outro voo foi cancelado por conta de manutenção na aeronave.

