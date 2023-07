Curitiba teve a madrugada mais fria de 2023. Segundo dados do Simepar, a capital paranaense teve neste sábado (15), 3,4°C de temperatura. Além de Curitiba, outras cidades da Região Metropolitana como Colombo, Fazenda Rio Grande e Pinhais, também tiveram o frio mais intenso até o momento.

Em relação a Curitiba, a madrugada da sexta-feira (14) chegou a 5,4°C. Em São Mateus do Sul, extremo sul do Paraná, foi a cidade que teve mais frio e negativou (0,4°C), pertinho de General Carneiro que fez -0,8° C. Veja abaixo a lista abaixo das temperaturas mais frias neste sábado.

“Neste final de semana, o destaque é o frio ao amanhecer, tanto no sábado, quanto no domingo (16), amanhecer gelado nas regiões paranaenses. Destaque para o Centro-sul. Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, até mesmo no Sudoeste, com valores abaixo dos 5°C nos termômetros. Em General Carneiro, temperatura com alguns décimos negativos. É uma condição propícia para formação de geadas, mas os nevoeiros também atrapalham o aparecimento do fenômeno”, disse Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Temperaturas mais baixas da madrugada no Paraná

General Carneiro -0,8°C

São Mateus do Sul 0,4°C

Francisco Beltrão 0,9°C

Fazenda Rio Grande 1,1°C

Jaguariaíva 1,7°C

Colombo 1,8°C

Telêmaco Borba 2,0°C

Pinhais 2,2°C

Palotina 2,4°C

Irati 2,8°C

Lapa 2,8°C

Pinhão 2,9°C

Curitiba 3,4°C

Palmas 3,6°C

Santa Helena 3,8°C

