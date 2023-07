O número 961 da Rua Augusto Severo, no Alto da Glória, conhecido há anos por abrigar um dos mais tradicionais restaurantes da cidade, o Mangiare Felice, receberá um novo empreendimento residencial. Batizado Sangiovese, o residencial é lançado pela Construtora Equilíbrio e apresenta um projeto contemporâneo e biofílico, além de ser o primeiro da empresa com o selo “Ser e Morar”.

Com o conceito de casas suspensas, o empreendimento contará com 61 unidades, com plantas de 88 m² a 220 m² com floreiras nas sacadas, versões garden e de coberturas duplex.

O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Realiza Arquitetura. O de interiores das áreas sociais, por sua vez, leva a assinatura dos arquitetos Claudia Horta e Edison Vello, do Horta & Vello, e prioriza escolhas e soluções que trazem suavidade para os ambientes. Os espaços comuns incluem academia ao ar livre e indoor, piscinas aquecidas com teto de vidro, salão de festas, sala de jogos, brinquedoteca, espaço pet e coworking, além de redário, horta e pomar. O paisagismo é de Guilherme Takeda.

Empreendimento oferece 61 unidades com conceito de casas suspensas. Foto: Divulgação

“Todos os ambientes sociais foram projetados para trazer um alto padrão de bem-estar aos moradores, somado ao conforto de ser um residencial isolado da rua por um acolhedor jardim frontal, formando um portal para um lar mais natural, confortável, funcional e saudável”, destaca, em nota, Anna Paula Araujo, gerente de incorporação da Construtora Equilíbrio.

Selo “Ser e Morar”

O Sangiovese Residencial é o primeiro empreendimento da construtora – e o primeiro de Curitiba, segundo a empresa – a receber o selo “Ser e Morar”, certificado pelo programa “Mentes Saudáveis, Lares Felizes”, de autoria do psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury, com curadoria do futurologista do morar e também escritor Marcus Araujo.

Hall do empreendimento, que tem projeto de interiores assinado pelo Horta & Vello. Foto: Divulgação

“A iniciativa, que traz grandes nomes especialistas em morar e em felicidade, personifica a preocupação da Equilíbrio em construir sonhos dentro dos imóveis, zelando pela família, amigos e as boas histórias que serão vivenciadas em cada uma das unidades”, completa a gerente de incorporação da construtora.

O Sangiovese Residencial tem previsão de entrega para 2026.

