O motorista de uma caminhonete morreu em um acidente no km 66 da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente fatal ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (14) e gerou trânsito intenso no local, já que a pista sentido Curitiba ficou interditada.

Segundo informações da Guarda Municipal (GM) do município, o carro estava parado quando foi atingido por um caminhão na pista sentido Curitiba. O automóvel foi arrastado por cerca de 100 metros.

Ainda não foi confirmado oficialmente se o carro estava parado no acostamento ou na pista. Primeiras informações repassadas para a Polícia Militar (PM) dizem que o motorista estava trocando o pneu quando foi atingido. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local da colisão.

BR-277 interditada

Por conta do acidente, uma faixa da BR-277 está interditada. Equipes trabalham na remoção dos veículos. O corpo da vítima será recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Foto: Reprodução/RPC.

