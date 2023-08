Passeio de trem até Morretes tem desconto especial no mês de agosto

O passeio de trem da Serra Verde Express, que tradicionalmente é feito de Curitiba para Morretes, também tem a opção contrária: de Morretes para Curitiba. A experiência passa igualmente pelas paisagens da Mata Atlântica. Durante o mês de agosto, quem comprar o pacote completo deste trajeto tem desconto de 20%.

Quem fizer o trajeto rumo a Curitiba pode ter a sorte, se o tempo colaborar, de observar o pôr do sol. Geralmente, o roteiro de quem realiza o passeio começa pela manhã, com a descida de van de Curitiba para Morretes, e termina por volta das 19 horas, na Rodoferroviária da capital paranaense.

LEIA TAMBÉM:

>> Exército recebe 20 blindados gigantes dos EUA no Porto de Paranaguá

>> Rifa de carrões antigos ajuda criança com paralisia cerebral em Curitiba

Programação do passeio para Morretes

Ao chegar no Litoral, os visitantes seguem para um city tour guiado pelas cidades de Morretes e Antonina. Em seguida são levados para o almoço, no qual é servido o tradicional Barreado de Morretes e uma seleção de frutos do mar. Antes de embarcar no passeio, os passageiros têm tempo de contemplar a cidade e o comércio local.

Já no passeio de trem, que dura cerca de 4 horas, os passageiros têm à disposição serviço de bordo com lanche, bebidas não alcoólicas e open bar para as categorias luxo e boutique.

Trem que faz passeio para Morretes e Curitiba é pet friendly

Quem quiser pode levar o pet no passeio no vagão Bove, especialmente equipado para receber os bichinhos de estimação. Nele, além de uma varanda, há vasilhas para água, comida e até biscoitinhos disponíveis. Para isso é necessário apresentar um comprovante de vacinação e ficar atento às outras exigências sanitárias e de transporte do animal. Somente é permitido um animal por pessoa.

Para mais informações sobre o passeio e o desconto, acesse o site da empresa.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal