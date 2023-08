Rifa de carrões antigos ajuda criança com paralisia cerebral em Curitiba

Nesta quinta-feira, 10 de agosto, o jovem Felipe Fernandes completa 12 anos. Graças ao trabalho e dedicação do seu pai, o José Eduardo, Felipe chegou vivo e bem, dento do possível, aos 12 anos. Lutando por uma melhor condição para o filho desde seu nascimento – teve paralisia cerebral e perdeu a mãe no parto – ele segue com suas “ações entre amigos” (rifas) para continuar oferecendo o melhor para seu filho.

E na ação especial do Dia dos Pais ele vai sortear um VW TL, 1973, MOTOR 1600, vermelho montana. O preço de cada bilhete é R$ 39 e são apenas 2 mil números. Também serão distribuídos prêmios para o segundo, terceiro e quarto sorteados.

>>> Clique aqui para comprar seu bilhete e concorrer a um VW TL 1973

O dinheiro arrecadado será fundamental para bancar os custos com advogado que vieram da extensa batalha da família para reconquistar o home-care (tratamento em casa) para o Felipe. O custo é alto e as rifas ajudam a bancar as despesas do tratamento do adolescente. A mensalidade do plano é de R$ 1800 (se não, podem chegar a R$ 10 mil).

Outras opções de rifas para ajudar

Já quem quer ajudar com um pouco menos, mas também concorrer a prêmios bem legais, tem a rifa de uma moto Honda PCX (ou R$ 10 mil no PIX) por apenas R$ 2,90 o número. Quer ajudar? Veja como!

+ Conheça as ações do Instituto GRPCOM

Para quem quer “apostar” um pouco mais alto, tem a rifa de um Fusca amarelo 1971 e são apenas 100 números. O preço é de R$ 299 o bilhete, mas é proporcional à chance de levar essa raridade para casa. Clique aqui para ver as fotos e garantir o seu número!

“As novas rifas voltarão também a ajudar algumas crianças como o Lipe, na medida do possível e conforme for a velocidade dos sorteios. Vamos priorizar os Fuscas e brasílias, que são cada vez mais raros e adorados pelas pessoas”, afirmou José Eduardo Fernandes.

Mais informações no site Amigos do Felipe e Rifas do Bem e no perfil no Instagram.

