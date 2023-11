Paraná será a “Arábia Saudita do biogás”, diz Ratinho Junior

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), disse nesta quarta-feira (1º) que o Paraná será “a Arábia Saudita” do biogás. O governador prometeu a criação de um “ecossistema” de incentivo a essa energia limpa, com isenção de insumos, investimentos para a construção de gasodutos ligando propriedades e a criação de linhas de fomento. Segundo Ratinho Junior, o projeto está sendo finalizado pelo governo.

As declarações foram parte do discurso de abertura do governador no evento Paraná em Perspectiva: Agro e Sustentabilidade, promovido pela Gazeta do Povo.

O biogás é um tipo de combustível produzido a partir de matéria orgânica. No campo, ele pode ser produzido, por exemplo, a partir de dejetos de animais. Depois, o gás pode servir para a produção de hidrogênio renovável.

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a biomassa (a matéria orgânica utilizada como fonte de energia) responde por 7,3% da capacidade instalada de geração no país.

Solução para dejetos aumenta produtividade

De acordo com o governador paranaense, além dos benefícios ambientais, a prática traz benefícios econômicos. Ratinho Junior deu como exemplo uma pequena propriedade de Toledo, no oeste do estado, em que há criação de peixes, porcos e vacas leiteiras. Segundo ele, após o investimento em biogás, a propriedade fatura R$ 5 milhões por ano.

“Os dejetos, que eram um problema para eles, se transformaram em uma renda de R$ 50 mil por meio do biogás. Hoje, eles ganham mais dinheiro com o esterco do porco e do boi do que com os próprios animais”, disse.

Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, também ressaltou os benefícios econômicos da produção de biogás. “Resolve um passivo de dejetos que estava prejudicando lençóis freáticos. (…) Quando você trata isso, você multiplica por três, por quatro o alojamento de suínos, por exemplo”, explicou.

