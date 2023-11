Após desaparecer, desde a manhã de segunda-feira (30), Paulo Opuszka, professor da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ex-candidato à prefeitura de Curitiba, teria publicado um vídeo em sua conta oficial no Instagram no qual diz estar bem e em uma clínica em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. No entanto, depois das imagens, ele deixou o local, segundo a esposa do advogado.

>>ATUALIZAÇÃO! Paulo Opuszka é oficialmente encontrado

“Gente, tô bem. Estou em Piraquara, na clínica Saint Germain. Obrigado pela preocupação”, foi o aviso Paulo Opuszka que apareceu de moletom cinza no vídeo. Assista abaixo:

Segundo a esposa Tuany Opuszka, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), chegou a se deslocar até a clínica, mas não o encontrou .O professor, de 46 anos de idade, teria sido visto pela última vez na Rua Emiliano Perneta, na região central de Curitiba. Na ocasião trajava camisa xadrez branca com cinza, paletó preto e calça jeans.

Candidato à prefeitura de Curitiba pelo PT

Exatamente três anos atrás, em 2020, Paulo Opuszka participou do quadro Candidato em 20 minutos, realizado pela Tribuna para as eleições de 2020. Na ocasião, o professor e candidato pelo PT explicou suas propostas e plano de governo. Relembre aqui a entrevista com o professor da UFPR que está desaparecido.

