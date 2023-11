Paulo Opuszka, professor de direito da universidade Federal do Paraná (UFPR) e ex-candidato pelo PT para a prefeitura de Curitiba foi encontrado horas após publicar um vídeo dizendo que estava bem, em uma clinica na região metropolitana de Curitiba. Instantes após postar esse vídeo em sua rede social, Opuszka teria desaparecido novamente, mas acabou sendo encontrado pouco tempo depois, segundo informou a família nas redes sociais.

“Encontrado”, postou a esposa de Paulo Opuszkas no Instagram. Sem explicar detalhes, ela apenas informou que o ex-candidato à prefeitura de Curitiba não está mais desaparecido.

O desaparecimento de Paulo Opuszka

Opuszka ficou desaparecido de segunda-feira (30) até o começo da tarde desta quarta-feira. A família movimentou as redes sociais em busca do paradeiro do desaparecido. O alívio veio no fim da manhã desta quarta-feira, quando ele postou um vídeo no Instagram dizendo estar bem. Porém, quando chegaram ao local informado, parentes e policiais não o encontraram. Apenas horas depois que a família confirmou o desfecho deste sumiço, ainda sem explicação oficial.

Ex-candidato à prefeitura de Curitiba pelo PT

Exatamente três anos atrás, em 2020, Paulo Opuszka participou do quadro Candidato em 20 minutos, realizado pela Tribuna para as eleições de 2020. Na ocasião, o professor e candidato pelo PT explicou suas propostas e plano de governo. Relembre aqui a entrevista com o professor da UFPR.

