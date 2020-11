Paulo Opuszka (PT) afirmou, em entrevista ao quadro Candidato em 20 minutos da Tribuna, que tem três eixos em seu governo: recuperação do estado, preocupação com o estado de direito e retomada das politicas públicas para regiões periféricas da cidade.

O candidato falou sobre um possível relacionamento com o governo federal. “Não tenho a menor preocupação com relação ao governo do estado e também não acho que eu seja o caso de antipatia gratuita do presidente da república. Nós nos combateremos na ideologia, mas não no ponto de vista administrativo”, disse.

