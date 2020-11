Candidato pelo PDT, Goura prometeu uma política sustentável para Curitiba e afirmou que a cidade desperdiça dinheiro público ao não dar a devida importância para o descarte adequado do lixo. Segundo ele, cerca de metade das 2,5 mil toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia na capital são de material orgânico, que poderia ser transformado em insumos. O candidato participou do quadro Candidato em 20 Minutos, promovido pela Tribuna com os candidatos à prefeitura de Curitiba.

“Estamos defendendo uma gestão transparente na gestão do lixo. Para que a população saiba como os recursos públicos estão sendo gastos nestes contratos, junto com uma política de compostagem, uma política de recicláveis e uma política de educação ambiental com o conjunto da população”, disse.

Goura também disse que a área da saúde é prioritária na gestão pública, dentro da perspectiva do Sistema Público de Saúde (SUS). De acordo com ele, a saúde gratuita é uma conquista do povo brasileiro. “É necessário a gente falar do dimensionamento das equipes, da atenção primária que tem que ser fortalecida. Nós vamos reforçar as equipes de estratégia da saúde da família em nossa cidade, que foram prejudicadas durante essa gestão, vamos reforçar também o papel dos agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde mental. Estamos propondo que Curitiba tenha a atenção da saúde mental presente logo na atenção primária”.

Sobre a retomada econômica de Curitiba no pós-pandemia de coronavírus (covid-19), o candidato propõe um plano emergencial que descentralize a economia nos 75 bairros da cidade. “Fortalecendo os micro e pequenos empreendedores e empresários, fortalecendo igualmente as ideias que já são tendências consolidadas na cidade da economia criativa. E aqui, a gente está falando da gastronomia, do turismo, da moda, da publicidade, do audiovisual, da tecnologia, da pesquisa. Curitiba já é um centro de excelência na economia criativa, um centro que é referência para muitas outras cidades, só que a gente precisa ter uma gestão que fortaleça isso muito mais”.

