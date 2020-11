Em entrevista para a Tribuna no quadro Candidato em 20 minutos, o candidato do Novo Dr. João Guilherme afirmou que, se eleito, irá doar todo o salário de prefeito de Curitiba para Ongs. Ainda segundo o candidato, que é médico, sua gestão de enfrentamento à pandemia de coronavírus teria sido diferente que o caminho tomado pela atual gestão de Curitiba.

>>>Tudo sobre os candidatos no Guia dos Candidatos da Tribuna

Sobre o salário de prefeito, que atualmente é de R$ 27.495,43, o candidato promete doar para Organizações Não Governais. “Caso eleito abrirei mão do salário de prefeito. Não podemos devolver, mas farei doação para as entidades que trabalham para o terceiro setor. Vou dar o exemplo já de cara, o meu salário vou doar. Minha missão é articular o poder público, com terceiro setor e ajuda às pessoas em situação de rua. Tem que cortar na própria carne. Temos que ter gente de verdade na prefeitura”, prometeu o candidato João Guilherme.

Sobre a gestão da pandemia de coronavírus em Curitiba, o candidato disse que a atual gestão não cuidou da gestão da saúde e fechou estabelecimentos muito cedo. “A pandemia não acabou, gente, estamos vendo um aumento de casos. Temos que manter a estrutura de saúde. Eu teria feito testes em massa, ampliado leitos e não teria permitido ônibus lotados pela cidade”, disse.

+Leia mais! Zerar filas, medicina familiar e foco no servidor. Candidatos dão soluções pra saúde em Curitiba

Candidato em 20 minutos

Todos os candidatos à prefeitura de Curitiba foram convidados para participar da conversa. As entrevistas são de 20 minutos, gravadas e serão publicadas na íntegra, sem cortes. O candidato Zé Boni (PTC) foi convidado pela reportagem da Tribuna, mas não participou por questões de agenda.

Confira também

*Fim da Urbs e utilização de servidores em obras. Professora Samara (PSTU) em 20 minutos

*Tarifa zero no transporte e gestão para as pessoas. Letícia Lanz em 20 minutos

*’República de Curitiba’ e o trato com o governo federal. Paulo Opuszka em 20 minutos

*Terceirização contra filas e passagem mais barata. Carol Arns em 20 minutos

*IPTU Verde e urbanismo com ciência. Eloy Casagrande em 20 minutos

*Hidroxicloroquina contra covid-19 e alinhamento com Bolsonaro. Marisa Lobo em 20 minutos

*IPTU congelado e revisão no desarmamento da GM. Camila Lanes em 20 minutos

“Precisamos de educação para o trânsito, fiscalização e punição”. Christiane Yared em 20 minutos

*Comércio nos bairros de Curitiba e Linha Verde em minutos. João Arruda em 20 minutos