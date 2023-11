Paulo Opuszka, professor da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ex-candidato à prefeitura de Curitiba está desaparecido, segundo a Polícia Civil do Paraná. Familiares informaram que ele sumiu na manhã da última segunda-feira (30) e não foi mais visto.

A Delegacia de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e incluiu Paulo Opuszka no quadro de pessoas desaparecidas no Paraná.

O professor, de 46 anos de idade, teria sido visto pela última vez na Rua Emiliano Perneta. Na ocasião trajava camisa xadrez branca com cinza, paletó preto e calça jeans.

Informações sobre o paradeiro do professor podem ser repassadas para a DHPP: (41) 38837155 ou (41) 98895-3090.

Candidato à prefeitura de Curitiba

Exatamente três anos atrás, em 2020, Paulo Opuszka participou do quadro Candidato em 20 minutos, realizado pela Tribuna para as eleições de 2020. Na ocasião, o professor e candidato pelo PT explicou suas propostas e plano de governo. Relembre aqui a entrevista com o professor da UFPR que está desaparecido.

Paulo Opuszka participou do quadro Candidato em 20 minutos promovido pela Tribuna. Foto: Arquivo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água