O Padre Reginaldo Manzotti atualizou o estado de saúde pelas suas redes sociais e anunciou que deve retomar às atividades religiosas no final do mês de fevereiro. O sacerdote, que é cantor, compositor, apresentador e pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, enfrenta alguns problemas de saúde desde meados de outubro, quando passou por uma cirurgia na coluna.

Em uma publicação nesta quarta-feira (10), o padre informou que após alguns exames, foi constatado o processo de calcificação da fratura do platô. Como ainda não está totalmente recuperado, o médico recomendou a continuidade do tratamento por mais um mês, ou seja, até fevereiro.

“Sei que no coração de vocês têm a pergunta de como foram os exames em São Paulo e como serão as questões na vida prática. Portanto, partilho com vocês, com muito carinho e agradecimento por todas as orações, pois os exames de imagem mostraram que começou um processo de calcificação da fratura do platô”, escreveu Manzotti.

O sacerdote explicou que seguirá em repouso e fazendo uso do colete por mais um mês. A novidade é que agora ele pode ficar mais tempo em atividades diárias e voltar com as sessões de fisioterapia.

“No final do mês de janeiro, creio que voltaremos com Experiência de Deus e, depois de uma semana, faremos novamente uma avaliação clínica para ver a possibilidade de voltar com a Missa diária. Já o programa Redevida Evangeliza somente no final de fevereiro. A Quinta Eucarística, ainda não se sabe”, escreveu o padre sobre a os programas diários da televisão e rádio que participa.

Padre Reginaldo Manzotti confirma retiro em 2024

Manzotti também aproveitou a publicação para confirmar a realização do Xll Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, que está marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro.

“Será o meu primeiro grande evento neste ano de 2024, para todo o Brasil. Por isso, nos empenhemos em divulgar o mesmo. Depois de um grande deserto e de uma grande provação, retomaremos o nosso Retiro que vai acontecer”, afirmou o sacerdote.

De acordo com ele, a expectativa é que após essa data, todo o calendário possa ser cumprido normalmente. No fim do comunicado, ele continuou pedindo orações pela saúde. Leia na íntegra:

