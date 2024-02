O calor chegou com tudo neste feriadão de Carnaval no Paraná e mandou os termômetros do Simepar espalhados pelo estado lá pra cima. O litoral do Paraná teve a temperatura mais alta, passando dos 41ºC.

Curitiba teve um dia de muito calor também. Segundo o Simepar a máxima nesta terça-feira em Curitiba chegou aos 32,5ºC! Nesta segunda-feira cidades tiveram sensação térmica beirando os 50ºC.

Veja abaixo as cidades com temperatura mais quentes registrada pelo Simemar neste penúltimo dia de Carnaval.

Antonina: 41,3ºC

Morretes: 41,1ºC

Paranaguá: 40,1ºC

Guaraqueçaba: 40ºC

Guaratuba: 39,2ºC

Foz do Iguaçu: 33ºC

Colombo: 32,5ºC

Fazenda Rio Grande: 32,9ºC

