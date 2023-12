Mais um ataque de abelhas foi registrado em Curitiba, nesta sexta-feira (8). Ao menos duas pessoas ficaram feridas após serem picadas, por volta das 10h, na Praça Cecília do Rego Almeida, que fica entre a Avenida Souza Naves e a Rua Padre Germano Mayer, no bairro Cristo Rei. Um dia antes, na quinta-feira (7), 13 pessoas ficaram feridas e três foram encaminhadas para o hospital, após o ataque de um enxame na Praça Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba.

Nesta sexta-feira, trabalhadores cortavam a grama na praça quando as abelhas ficaram alvoroçadas. Quem passava pelo local ainda tentou se esconder em uma panificadora da região, mas algumas pessoas acabaram atacadas.

As vítimas que receberam as picadas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e uma delas, uma idosa, seguiu em seguida para o hospital, por conta própria. Outro homem foi encaminhado de ambulância pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico.

Após o ataque, a praça foi isolada pela Guarda Municipal de Curitiba e Corpo de Bombeiros. As abelhas devem ser retiradas do local por um apicultor, na noite desta sexta-feira.

Ataques comuns no verão

Ataques de abelhas não são situações incomuns, ainda mais nos dias mais quentes, como explica o tenente Clistenes, do Corpo de Bombeiros. “Nessa época é normal que as abelhas fiquem mais agitadas, pela própria época do verão e calor. A gente recomenda que não se aproximem e se identificarem qualquer possibilidade (de ataque) acionem os órgãos, acionem a prefeitura ou o Corpo de Bombeiros, para fazer o isolamento do local”, disse o tenente, em entrevista ao Meio-Dia Paraná, da RPC.

Para evitar ser vítima dos ataques, é preciso seguir algumas orientações. Clique aqui e confira o que fazer e o que evitar, ao se deparar com um enxame de abelhas.

