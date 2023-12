Ataque de abelhas em praça do Centro de Curitiba deixa 13 feridos

Um ataque de abelhas deixou 13 pessoas feridas nesta tarde de quinta-feira (07) na Praça Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba. Entre as vítimas, 10 não precisam de atendimento no local, mas três pessoas foram encaminhadas ao hospital – duas delas em estado grave.

Uma das vítimas grave, um senhor idoso, chegou a receber centenas de picadas. Um guarda municipal, que prestou ajuda a vítima, também foi encaminhado com gravidade pelo Corpo de Bombeiros.

O ataque das abelhas teria começado, segundo informações do Corpo de Bombeiros, após uma equipe da Prefeitura realizar a poda de árvores na praça. Os bombeiros que atenderam a ocorrência isolaram o local.

