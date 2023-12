O programa Nota Paraná sorteou o prêmio de R$ 1 milhão para um consumidor de Londrina, no norte do Paraná. O ganhador estava concorrendo com 23 bilhetes e faturou o prêmio máximo do sorteio realizado nesta quinta-feira (07). Segundo a Secretaria da Fazenda, o consumidor contemplado é do bairro Alto Cafezal e o bilhete premiado foi o de número 6371301. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (07) e transmitido pelos canais oficiais da Fazenda.

O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora de Pato Branco, bairro Amadori. Ela concorreu com 20 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 11 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 21899802.

Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para um morador de Curitiba, do bairro Santa Felicidade, que teve o bilhete de número 7024263 contemplado. Ele concorreu com 31 bilhetes gerados a partir de 28 notas fiscais. Além dos maiores valores, dez consumidores são premiados nos sorteios mensais do Nota Paraná com R$ 10 mil. Outras 15 mil pessoas recebem R$ 50.

Como funciona o Nota Paraná?

O Nota Paraná, além de realizar sorteios mensalmente, devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

O programa também beneficia entidades sociais. São 1.734 instituições da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural cadastradas no Nota Paraná. As entidades recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem a sorteios mensais. Desde o mês de setembro, as organizações passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

Como se cadastrar no Nota Paraná

O funcionamento do programa é simples: ao fazer uma compra em estabelecimentos cadastrados no Paraná, o consumidor solicita a inclusão do seu CPF na nota fiscal, o que lhe permite acumular créditos. Os créditos, por sua vez, podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou serem utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

