O sorteio da edição de Natal do Nota Curitibana, com prêmio especial de R$ 100 mil, foi realizado nesta segunda-feira (11), no Palácio 29 de Março. O 62º sorteio do programa, último de 2023, teve como ganhador o sortudo (ou sortuda) dono do bilhete número 53.210.

O nome do ganhador do prêmio principal de Natal não foi divulgado e ainda será informado pela prefeitura, após a auditoria independente do concurso finalizar a homologação do sorteio. Além do prêmio principal, o último sorteio também vai premiar duas entidades sem fins lucrativos com o valor de R$ 25 mil cada uma.

O Nota Curitibana é um programa que incentiva a população a pedir CPF na Nota, gera créditos e prêmios para o contribuinte.

10 mil prêmios de R$ 10

O 62º sorteio eletrônico do Nota Curitiba teve 109.419 participantes com 2.585.042 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de agosto de 2023. O programa conta agora com 219.522 cidadãos cadastrados para os sorteios.

Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 15,33 milhões em premiações. Nesta segunda-feira (11), além dos prêmios principais foram distribuídos 10 mil prêmios no valor de R$ 10.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU.

Para concorrer aos sorteio e juntar créditos

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, dentre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

