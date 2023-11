Natal de Curitiba: estreia da roda-gigante é cancelada devido à chuva

Parte da programação do Natal de Curitiba e prevista para a noite desta quinta-feira (23), a estreia da roda-gigante na Rua XV de Novembro, no Centro, foi cancelada por conta da chuva.

De acordo com a prefeitura, a programação de sexta-feira (24) da atração será mantida. Portanto, a Roda-Gigante O Boticário abrirá para o público das 15h às 19h e o espetáculo Natal nas Alturas: O Amor Presente acontecerá às 20h15.

Outra atividade do Natal de Curitiba também precisou ser adaptada devido à chuva. O Auto do Presépio de São Francisco, no Largo da Ordem, será transferido para dentro do Memorial de Curitiba. O espetáculo está programado para começar às 19h30 desta quinta-feira (23).

