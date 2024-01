O vereador da Câmara Municipal de Curitiba Pier Petruziello (Progressistas) publicou em sua rede social que pretende discutir uma lei que posa multar quem estiver fumando maconha em lugares abertos de Curitiba.

O parlamentar mencionou a nova lei aprovada recentemente em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, que prevê multa de R$ 412 para quem for flagrado utilizando, transportando ou guardando drogas ilícitas, mesmo para uso pessoal.

A atual legislação brasileira não trata o consumo de drogas como crime. No entanto, de acordo com o artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, é crime “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Vários curitibanos comentaram na postagem do vereador no Instagram. “Se for aprovada e a lei pegar, Curitiba vai triplicar a arrecadação de impostos. ‘Contribuinte’ é o que não falta”, disse um dos internautas sobre o tema.

“Cidadão curte fumar seu baseadinho? Fuma em casa, na casa dos amigos, na casa da namorada. Local público não é lugar de usar drogas”, comentou um morador de Curitiba na publicação.

