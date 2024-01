Dia Nacional do Fusca: fãs se reúnem em evento neste fim de semana em Curitiba

A 10ª edição do Dia Nacional do Fusca de Curitiba (DNF CWB) acontece neste sábado (20) e domingo (21) no Colégio Arquidiocesano de Curitiba, em anexo ao Seminário São José, na CIC. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Além da reunião de fuscas de diversos anos e modelos, com de 18 horas de duração, o evento conta com diversas atrações, como praça de alimentação, mercado de pulgas, sorteio de brindes, espaço recreativo gratuito para crianças, cobertura fotográfica e shows.

Neste sábado (20), às 13 horas, a banda Dama de Paus se apresenta. Já no domingo (21), também a partir das 13 horas, o show fica por conta da banda Tributo Charlie Brown Jr.

O evento aceita a presença de animais de estimação.

Valores da 10ª edição do Dia Nacional do Fusca de Curitiba

Categoria: carro expositor. Ingresso: R$ 60, válido para sábado e domingo. Inclui motorista e um acompanhante;

Categoria: carro expositor. Ingresso: R$ 40, válido somente para domingo. Inclui motorista e um acompanhante;

Categoria: visitante. Ingresso: R$ 10, válido para sábado ou domingo. Ingresso individual, a partir de 12 anos;

Categoria: carro visitante. Ingresso: R$ 30, válido para sábado ou domingo. Inclui somente o motorista.

Para quem desejar contribuir, o evento também aceita doações de 1kg de alimento e/ou insumos para pets – ração, petisco, tapete higiênicos.

Serviço

O DNF acontece nos dias 20 de janeiro, das 10 horas às 18 horas; e no dia 21 de janeiro, das 7 horas às 17 horas. O endereço é Colégio Arquidiocesano de Curitiba, em anexo ao Seminário São José, na Rua Monsenhor Boleslau Falarz, 4505 – Cidade Industrial de Curitiba.

