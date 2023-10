A mulher de 43 anos que teve o pé amputado no acidente envolvendo dois ônibus no Centro de Curitiba, no dia 9 de setembro deste ano, precisa de ajuda financeira para comprar uma prótese para voltar a andar e conseguir retornar ao trabalho. O acidente aconteceu entre Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa.

Após a colisão entre os coletivos, mais de 40 pessoas ficaram feridas, mas Tereza foi o caso mais grave. Ela ficou com a perna presa às ferragens de um dos ônibus e, por isso, teve o pé amputado. Na ocasião, a vítima foi levada em estado grave ao Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia no mesmo dia do acidente.

Acidente aconteceu na manhã de sábado, 9 de setembro, em Curitiba. Foto: Reprodução/RPC/Emanuel Pierin

Como Tereza não consegue voltar para o trabalho, a vaquinha foi criada com o objetivo de ajudar a vítima a comprar uma prótese e arcar com os outros custos do tratamento. Além disso, ela tem um filho adolescente e precisa trabalhar para garantir o sustento em casa.

A vaquinha foi criada por uma sobrinha de Tereza, que explicou que a tia estava indo para o trabalho no dia em que sofreu o acidente. “Até o momento, Tereza não teve uma única ligação ou qualquer ajuda das empresas envolvidas no acidente. Está abandonada e contando com a ajuda de familiares, amigos e colegas de trabalho”, escreveu a sobrinha.

Passageira que teve o pé amputado estava no biarticulado. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Veja como ajudar

A meta é arrecadar R$ 20 mil para comprar a prótese e ajudar em outros custos. Quem quiser contribuir, pode utilizar a chave Pix: 4098807@vakinha.com.br. Mais informações estão disponíveis no site da vaquinha.

